Труп мужчины с предсмертной запиской нашли в алтайском городе

Очевидец гулял с собакой, когда наткнулся на тело.
Выяснилось, что погибший - 55-летний Николай Жданов, информацию подтвердили в следственном отделе.
При себе у него был СНИЛС, рядом лежали сумка и кепка.
Также у мужчины была предсмертная записка, датированная еще 3 августа.
На месте работали эксперты-криминалисты. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, возбудили уголовное дело.
О содержании записки пока неизвестно.
Ранее в ТРЦ "Европа" в Барнауле обнаружили труп мужчины в туалете.