Трое мирных жителей погибли во время атаки беспилотника в селе Белгородской области. Об этом сообщают РИА Новости.

По данным издания, беспилотник атаковал территорию санатория в белгородском селе Лавы. Населенный пункт находится в 22 км от украинской границы.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник сбросил взрывное устройство, когда люди находились на улице.

Двое мужчин скончались на месте от полученных травм. За жизнь третьего пострадавшего до последнего боролись врачи. Он умер в больнице.

Это уже второе нападение на село Лавы со стороны ВСУ, добавляет Mash. Во время первой атаки противник сбросил на территорию санатория две гранаты с БПЛА. В результате выбило окна, был поврежден фасад здания, но обошлось без жертв.