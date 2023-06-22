Три ДТП с пострадавшими произошли в Барнауле

Сразу три автомобильных аварии произошли в Барнауле 21 и 22 июня. В двух из них сбили пешеходов, сообщают очевидцы в сообществе " В курсе 22 ".

Первое ДТП случилось на ул. Ядринцева. Свидетели сообщают, что сбили человека.

Мужчина, по словам прохожих, кричал, лицо было в крови. Очевидцы перевязали ему руки и ноги - пострадавший бился в припадке.

Лобовое стекло участвующей в аварии машины полностью покрылось трещинами.

Вторая авария произошла на ул. Антона Петрова, 209.

"ИЖ" с 48-летним водителем за рулем столкнулся с "Ниссаном", которым управляла 35-летняя женщина.

Пострадала семилетняя пассажирка "Ниссана". Ей оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Третье ДТП случилось с участием такси в районе пл. Октября.

Очевидцы также сообщают, что сбили человека. На месте работали сотрудники ГИБДД и медики.

Ранее страшное смертельное ДТП произошло в Дагестане. Altapress.ru опубликовал список погибших.