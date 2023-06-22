22 июня
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Происшествия

Три ДТП с пострадавшими произошли в Барнауле

Сразу три автомобильных аварии произошли в Барнауле 21 и 22 июня. В двух из них сбили пешеходов, сообщают очевидцы в сообществе "В курсе 22".

ДТП в Барнауле.
ДТП в Барнауле.
"В курсе 22"

Первое ДТП случилось на ул. Ядринцева. Свидетели сообщают, что сбили человека.

Мужчина, по словам прохожих, кричал, лицо было в крови. Очевидцы перевязали ему руки и ноги - пострадавший бился в припадке.

Лобовое стекло участвующей в аварии машины полностью покрылось трещинами.

Вторая авария произошла на ул. Антона Петрова, 209.

"ИЖ" с 48-летним водителем за рулем столкнулся с "Ниссаном", которым управляла 35-летняя женщина.

Пострадала семилетняя пассажирка "Ниссана". Ей оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Третье ДТП случилось с участием такси в районе пл. Октября.

Очевидцы также сообщают, что сбили человека. На месте работали сотрудники ГИБДД и медики.

Ранее страшное смертельное ДТП произошло в Дагестане. Altapress.ru опубликовал список погибших.

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