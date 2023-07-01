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Происшествия

Трем барнаульским военнослужащим, ушедшим в самоволку, вынесли приговор

Барнаульскиий гарнизонный суд вынес приговоры трем военнослужащим, ушедшим в самоволку. Только одному из них дали условное наказание. Пресс-служба суда опубликовала документ 30 июня.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

Все трое военнослужащих совершили преступление по ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы).

К пяти годам лишения свободы в колонии общего режима приговорили военного, ушедшего в самоволку 1 декабря 2022 года. Зимой он уехал к родным и вернулся в военную комендатуру только 10 февраля. Фигурант дела проходил службу по мобилизации.

Другой приговор вынесли мобилизованному, который так же самовольно покинул воинскую часть и уехал домой. 8 января военнослужащий ушел в самоволку, чтобы провести время со своими родственниками и знакомыми.

Через месяц он прибыл в органы военного управления, однако в часть так и не вернулся - продолжил отдыхать. В военную комендатуру мобилизованный прибыл только 1 марта. Согласно материалам суда, 29 июня мужчине назначили шесть лет в исправительной колонии общего режима.

Условное наказание получил только один контрактник, ушедший из воинской части 19 января. Мужчина проводил время с семьей, а после вернулся в военкомат 6 февраля. Барнаульский гарнизонный суд приговорил его к трем годам условно. Судья учел, что военный - ветеран боевых действий, отец пятерых маленьких детей и участник СВО.

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