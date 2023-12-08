Трансформатор сгорел на Змеиногорском тракте. Последствия

Жители Бельмесево и Сибирской долины остались без света в -30 градусов.
Жительница Бельмесево в комментариях отметила, что света нет с шести утра. Дома похолодели уже через три часа.
На Змеиногорском тракте возле кафе "Арт" сгорел трансформатор, рассказали очевидцы "Инцидент Барнаул".
Жители Бельмесево и Сибирской долины остались без света в -30 градусов.
Жительница Бельмесево в комментариях отметила, что света нет с шести утра. Дома похолодели уже через три часа.
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