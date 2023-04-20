21 апреля
﻿
Происшествия

Трамвай жестко протаранил такси в центре Барнаула

Трамвай протаранил такси, которое заехало на трамвайные пути в центре Барнаула 20 апреля. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Трамвай протаранил такси
Трамвай протаранил такси
Инцидент Барнаул

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Аносова, напротив ДК «Сибэнергомаш».

На опубликованных кадрах видно, что такси заехало на трамвайные пути. Там в него врезался трамвай.

У автомобиля полностью смята боковая часть со стороны водителя.

На опубликованных кадрах можно заметить, что медики погрузили в машину скорой помощи человека — вероятно, пострадавшего в аварии.

На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи.

Ранее семь ДТП на одном месте произошли в Бийске всего за час.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость