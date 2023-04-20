Трамвай жестко протаранил такси в центре Барнаула

Трамвай протаранил такси, которое заехало на трамвайные пути в центре Барнаула 20 апреля. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Аносова, напротив ДК «Сибэнергомаш».

На опубликованных кадрах видно, что такси заехало на трамвайные пути. Там в него врезался трамвай.

У автомобиля полностью смята боковая часть со стороны водителя.

На опубликованных кадрах можно заметить, что медики погрузили в машину скорой помощи человека — вероятно, пострадавшего в аварии.

На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи.

Ранее семь ДТП на одном месте произошли в Бийске всего за час.