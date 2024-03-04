6 марта
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Происшествия

Трамвай сошел с рельсов и заблокировал пути в Барнауле

Вагон развернулся на 90 градусов, сообщает "Инцидент Барнаул".

Трамвай сошел с путей в Барнауле
Трамвай сошел с путей в Барнауле
"Инцидент Барнаул"

Инцидент произошел на кольце ул. Малахова — ул. Антона Петрова.

Известно, что вагон следовал трамвайному маршруту №7.

Пострадавших нет.

Ранее в Барнауле трамвай сошел с рельсов и столкнулся с автомобилем.

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