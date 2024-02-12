Трагедия на Телецком озере. Altapress.ru вспоминает о резонансном крушении вертолета Robinson

Кто был на борту самолета
На борту находились пять человек:
- Дмитрий Ракитский, сооснователь и шеф-пилот компании "Авиамаркет";
- Глеб Вореводин, парашютист, бейсджампер;
- Анатолий Банных, крупный алтайский бизнесмен и бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных;
- Елена Ракитская, жена пилота;
- Мария Козинцева, гендиректор вертолетного комплекса Heliport Moscow.
Где произошло крушение
Место крушения находится в 24 км от села Яйлю и в 40 км от села Артыбаш. Незадолго до катастрофы Robinson совершал посадку на кордоне Кокши. Отсюда он вылетел около 20:20 и вскоре на расстоянии около 200-300 метров от берега вертолет упал в озеро.
Подробности происшествия
Пилот вертолета Robinson 66 заправил полный бак на кордоне в Кокши (Республика Алтай) и взлетел. Дул сильный боковой ветер, и вертолет практически штопором вошел в Телецкое озеро на расстоянии примерно 500 метров от берега.
Спасатели МЧС для поисков развернули группировку. От МЧС задействовали 105 человек, 20 единиц техники.
Спасатели нашли тело одного пассажира вертолета — Елены Ракитской. Тела остальных не нашли и официально объявили погибшими.
Анатолий Банных
На борту рухнувшего вертолета находился Анатолий Банных — один из самых влиятельных бизнесменов Алтайского края. В 1991 году создал и возглавил компанию "Сибма" ("Сибирские мастера"). Фирма начинала с продажи бытовой техники.
В бизнес-империю Банных в середине 2000-х входили больше 50 предприятий.
"Что касается числа компаний, где мы являемся соучредителями, то сейчас я даже затрудняюсь назвать вам точную цифру. Изменения идут постоянно", — говорил бизнесмен в интервью газете "Ваше дело".
Одна из самых известных сделок Банных — покупка "Барнаултрансмаша". Позже он продал его самарской ФПГ "СОК". Некоторое время Банных контролировал "Комбинат химических волокон", "Бийский котельный завод" и другие крупные промпредприятия.
Анатолий Банных дважды избирался депутатом АКЗС — в 2006 и 2008 годах. Однако в том же 2008 году он перешел на работу в правительство Республики Алтай. Там он был вице-премьером и представителем региона в Москве. Однако его публичная политическая карьера закончилась в 2009 году — после авиакатастрофы, в которой погиб полпред президента в Госдуме Александр Косопкин. После этого Банных покинул правительство республики.
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