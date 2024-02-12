Трагедия на Телецком озере. Altapress.ru вспоминает о резонансном крушении вертолета Robinson

12 февраля 2017 года в Республике Алтай произошло падение вертолета Robinson 66, на борту которого находились пять человек, все они погибли. Воздушное судно упало в воду Телецкого озера около 20:20 в районе кордона Кокши в Турочакском районе. Altapress.ru вспоминает, кто был на борту вертолета и по какой причине он потерпел крушение.

Кто был на борту самолета

На борту находились пять человек:

Дмитрий Ракитский, сооснователь и шеф-пилот компании "Авиамаркет";

сооснователь и шеф-пилот компании "Авиамаркет"; Глеб Вореводин, парашютист, бейсджампер;

парашютист, бейсджампер; Анатолий Банных, крупный алтайский бизнесмен и бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных;

крупный алтайский бизнесмен и бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных; Елена Ракитская, жена пилота;

жена пилота; Мария Козинцева, гендиректор вертолетного комплекса Heliport Moscow.

Крушение вертолета Robinson-66 на Телецком озере. Михаил Хозяйкин

Где произошло крушение

Место крушения находится в 24 км от села Яйлю и в 40 км от села Артыбаш. Незадолго до катастрофы Robinson совершал посадку на кордоне Кокши. Отсюда он вылетел около 20:20 и вскоре на расстоянии около 200-300 метров от берега вертолет упал в озеро.

Крушение вертолета Robinson-66 на Телецком озере. Михаил Хозяйкин

Подробности происшествия

Пилот вертолета Robinson 66 заправил полный бак на кордоне в Кокши (Республика Алтай) и взлетел. Дул сильный боковой ветер, и вертолет практически штопором вошел в Телецкое озеро на расстоянии примерно 500 метров от берега.

Спасатели МЧС для поисков развернули группировку. От МЧС задействовали 105 человек, 20 единиц техники.

Спасатели нашли тело одного пассажира вертолета — Елены Ракитской. Тела остальных не нашли и официально объявили погибшими.

Крушение вертолета Robinson-66 на Телецком озере. Михаил Хозяйкин

Анатолий Банных

На борту рухнувшего вертолета находился Анатолий Банных — один из самых влиятельных бизнесменов Алтайского края. В 1991 году создал и возглавил компанию "Сибма" ("Сибирские мастера"). Фирма начинала с продажи бытовой техники.

В бизнес-империю Банных в середине 2000-х входили больше 50 предприятий.

"Что касается числа компаний, где мы являемся соучредителями, то сейчас я даже затрудняюсь назвать вам точную цифру. Изменения идут постоянно", — говорил бизнесмен в интервью газете "Ваше дело".

Одна из самых известных сделок Банных — покупка "Барнаултрансмаша". Позже он продал его самарской ФПГ "СОК". Некоторое время Банных контролировал "Комбинат химических волокон", "Бийский котельный завод" и другие крупные промпредприятия.

Анатолий Банных дважды избирался депутатом АКЗС — в 2006 и 2008 годах. Однако в том же 2008 году он перешел на работу в правительство Республики Алтай. Там он был вице-премьером и представителем региона в Москве. Однако его публичная политическая карьера закончилась в 2009 году — после авиакатастрофы, в которой погиб полпред президента в Госдуме Александр Косопкин. После этого Банных покинул правительство республики.

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