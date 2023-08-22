23 августа
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Происшествия

Товары на сумму 15 млн рублей залило дождем на складе популярного маркетплейса

Названа предварительная сумма ущерба из-за затопления склада Wildberries в Подмосковье, передает Mash. Она составила 15 млн рублей.

Залитый склад Wildberries.
Залитый склад Wildberries.
Mash

По некоторым данным, на складе хранились и собственные товары маркетплейса, и товары продавцов.

В основном пострадали одежда и обувь.

Точную сумму ущерба смогут назвать только после инвентаризации.

Напомним, мощный ливень прошел в Москве 20 августа - вода затопила несколько столичных торговых центров, магазин техники DNS, метрополитен, а также пробила крышу склада Wildberries.

Ранее в июле в Москве прошел сильнейший ливень за всю историю. Синоптики отметили, что в столице выпали осадки, побившие рекорд конца XIX века.

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