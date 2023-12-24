Титулованный российский боксер врезался в отбойник и погиб в день похорон матери

В тот день он похоронил свою мать, а ночью разбился. Авария случилась в Краснодарском крае, уточняет Газета.Ru
У 25-летнего боксера остались жена и дочь.
Родионов — трехкратный победитель первенства России и один раз выиграл первенство Европы.
Российский боксер Альберт Родионов погиб, врезавшись на автомобиле в отбойник, пишут РИА Новости.
В тот день он похоронил свою мать, а ночью разбился. Авария случилась в Краснодарском крае, уточняет Газета.Ru
У 25-летнего боксера остались жена и дочь.
Родионов — трехкратный победитель первенства России и один раз выиграл первенство Европы.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter