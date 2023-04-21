Тело пропавшего ребенка нашли в реке в Новосибирской области

Местные жители рассказали, что ребенок утонул — мальчика нашли недалеко от места, где оборвались следы, передает «КП-Новосибирск».

Ребенка искали всю ночь.

«<…> я видела на поиске глаза его отца. Это просто ужасно. Глаза совершенно отчаявшегося человека, готового на все, лишь бы была хоть какая-то зацепка», — рассказала сельчанка.

Ребенка обнаружили в реке Бердь, на берегу которой и стоит Маслянино. Телесных повреждений на теле мальчика не обнаружили.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), в ходе которого установят все обстоятельства случившегося.

Ранее в Алтайском крае нашли живыми пропавших 10-летнего и 11-летнего мальчиков.

Между тем в Барнауле третий месяц разыскивают 20-летнего парня высокого роста, с темными волосами и голубыми глазами. Он пропал 11 февраля.