Тело пропавшего барнаульского баскетболиста нашли спустя три месяца

Ранее стало известно, что 20-летний спортсмен Антон Петухов пропал в январе 2024 года. Он был найден мертвым в Красноярском крае, сообщает Mash Siberia.

Антон Петухов пропал в Красноярске накануне Нового года, он зашел на остров Татышев и больше его никто не видел.

На пятые сутки удалось узнать, что парень упал с моста. Предумышленный это поступок или нет неизвестно.

Но также сообщается, что месяцом ранее спортсмена отстранили от игр из-за травмы, это могло повлиять на его карьеру

Сотрудники КГКУ «Спасатель» завершили поиски в районе села Частоостровского, правоохранители подтвердили личность.

Ранее сообщалось, что в Красноярске продолжаются поиски баскетболиста из барнаульского клуба.

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