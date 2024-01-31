Телефонные мошенники изменили тактику и работают по сценарию

За последние несколько месяцев телефонные мошенники стали менять тактику обмана потенциальных жертв, пишут «Известия».

Жулики стали чаще прибегать к предварительному изучению потенциальной жертвы.

Аферисты также стали интересоваться материальным положением жертвы — оценивать, на какую сумму человек может оформить кредит, указывает Lenta.ru.

И под характеристики жертвы разрабатывается индивидуальный сценарий обмана с использованием современных технологий.

Между тем через систему быстрых платежей стали орудовать мошенники.

Аферисты привлекают потенциальных жертв дорогостоящими товарами в интернет-магазинах.

После того как жертва оставляет заявку на покупку, злоумышленник, выдавая себя за сотрудника магазина. И "торговый представитель" предлагает оплатить товар через СБП по QR-коду. Когда жертва соглашается, преступник отправляет ссылку на страницу оплаты. Человек подтверждает платеж и деньги переводятся на счет мошенников.

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