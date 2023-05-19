Тайна пропавших абитуриенток из политеха: вспоминаем подробности громкого дела

В криминальную хронику Алтая 2000 год вошел как один из самых чудовищных. Именно тогда край, а затем всем страна, узнала о деле "девушек из политеха".

Лилиана Вознюк, Ксения Киргизова, Анжела Бурдакова, Ольга Шмакова и Юлия Тихтиекова пропали в период с июня по август 2000 года.

Всех их объединяло одно — готовились стать студентками политехнического университета.

Позже следствию удалось установить, что часть девушек пропала, уже получив бланки из приемной комиссии, другие же вообще их не получили, хотя направлялись в АГТУ именно за бумагами.

Поиск и тенденция

Заметим, на первых порах девушек даже не искали. Поиски оперативники начала лишь после того, как обнаружилась тенденция — все пропали из одного ВУЗа. После этого в список разыскиваемых включили Нину Шакирову и Валентину Михайлюкову — женщин, пропавших в это же время при схожих обстоятельствах.

Группа из Генпрокуратуры

Специально для расследования данного дела в Барнауле была создана следственная группа из работников Генпрокуратуры РФ.

В группе следователей был помощник по особым поручениям заместителя генерального прокурора РФ по Сибирскому федеральному округу Дмитрий Шашков, который впоследствии расследовал обстоятельства смертельного ДТП, в котором погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов.

Страшные находки

Вскоре в разных районах края стали находить трупы девушек в полуразложившемся состоянии, которые после серии экспертиз были идентифицированы как принадлежащие абитуриенткам "политеха".

Задержание и прыжок в окно

Сенсацией в развитии тех жутких событий стало задержание в октябре 2000 года основного подозреваемого по этому делу - 44-летнего коммерсанта, торговавшего на ярмарке во Дворце спорта в Барнауле.

Свидетельские показания

Одна из выпускниц, которая проходила свидетелем, вспомнила, что он представлялся доцентом несуществующей «технической кафедры», предлагал помощь в поступлении. Мужчину задержали. На допросах он признался, что многим девушкам представлялся преподавателем, мол, так было легче завязать знакомства.

До сих пор подробности той истории окружены слухами.

Версии

По одной из версий, предприниматель не писал явок с повинной и не делал никаких признательных показаний. Он лишь пообещал в чем-то признаться после следственных мероприятий 1 ноября, когда он якобы покажет место хранения золота, снятого с убитых девушек.

В тот день при странных обстоятельствах торговец выбросился в присутствии милиционеров в окно восьмого этажа. После этого ход следствия резко забуксовал, и расследование дела приостановили.

Особое мнение

В 2019 году Николай Турбовец, экс-глава УВД Барнаула, уходя в отставку с поста начальника Новосибирской полиции, рассказал, что считает нераскрытым дело 2000 года, когда маньяк похитил 5 студенток технического университета.

Тогда он не был уверен, что подозреваемый был виновен.

Перечисляя самые громкие дела его 35-летней карьеры, Турбовец назвал дело студенток, вызвавшее в 2000 году небывалый резонанс. Он считает его нераскрытым.

"Моя боль… Вспоминается... Это ж забыть невозможно. Есть одно нераскрытое преступление, от которого у меня, скажем так, саднит. В 2000 году, я тогда был начальником УВД города Барнаула, пропадали девчонки, абитуриентки политехнического института. Пять человек. Был и подозреваемый. При проведении показаний на месте он покончил с собой. Я до сих пор не уверен, что это был он. Вот это преступление, скажем так, осталось нераскрытым, хотя была проведена громадная работа. Хоть детективы начинай писать", — говорил тогда Турбовец.

23 года спустя

В Алтайском крае спустя 23 года задержали подозреваемого в убийстве абитуриенток барнаульского политеха. К делу может быть причастен бывший замглавы Калманского района. Мужчину задержали накануне по делу об убийстве девушки в 1989 году.

На сайте Октябрьского районного суда Барнаула появилась информация о том, что Манишина (или его полного тезку) 18 мая заключили под стражу.