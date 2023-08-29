"Так, что тапки слетели". В Барнауле автомобиль сбил мужчину

Вечером 28 августа в Барнауле автомобиль сбил мужчину. Уточняется, что удар был такой силы, что с пострадавшего слетела обувь. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Авария в районе пересечения улиц Малахова и Новгородской

По данным источника, авария произошла на пересечения улиц Малахова и Новгородской. По предварительны данным, столкновение произошло не на пешеходном переходе.

"Отмечается, что сила удара была такой, что с пешехода слетели тапки", - сообщает "Инцидент".

Пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства аварии неизвестны.

Ранее днем 26 августа 26-летняя девушка из Новосибирска в селе Чемал сбила 15-летнего подростка на электросамокате. Водительница поворачивала с второстепенной дороги, а подросток выезжал на проезжую часть в запрещенном месте, чтобы пересечь ее.

Мальчика доставили в местную больницу, однако госпитализация не понадобилась.