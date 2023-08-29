29 августа
﻿
Происшествия

"Так, что тапки слетели". В Барнауле автомобиль сбил мужчину

Вечером 28 августа в Барнауле автомобиль сбил мужчину. Уточняется, что удар был такой силы, что с пострадавшего слетела обувь. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Авария в районе пересечения улиц Малахова и Новгородской
Авария в районе пересечения улиц Малахова и Новгородской
Инцидент Барнаул

По данным источника, авария произошла на пересечения улиц Малахова и Новгородской. По предварительны данным, столкновение произошло не на пешеходном переходе.

"Отмечается, что сила удара была такой, что с пешехода слетели тапки", - сообщает "Инцидент".

Пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства аварии неизвестны.

Ранее днем 26 августа 26-летняя девушка из Новосибирска в селе Чемал сбила 15-летнего подростка на электросамокате. Водительница поворачивала с второстепенной дороги, а подросток выезжал на проезжую часть в запрещенном месте, чтобы пересечь ее.

Мальчика доставили в местную больницу, однако госпитализация не понадобилась.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость