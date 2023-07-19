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Происшествия

Свадебного ведущего убили в Бийске. Подробности

О том, что случилось 17 июля в бийском кафе "Айсберг" сообщает "КП-Барнаул".

Вадим Кутузов.
Вадим Кутузов.
фото из соц.сетей погибшего

Вадим Кутузов был известным свадебным ведущим в Бийске.

В сеть попало видео с последними минутами его жизни. На кадрах видно, как Вадим стоит у входа в кафе и разговаривает с двумя мужчинами.

Позже один из них наносит несколько ударов по голове Вадиму, в результате чего тот падает и больше уже не встает.

Самое ужасное, что Вадим пролежал у заведения несколько часов. Никто из посетителей и персонала не оказал мужчине помощь. Погибшего обнаружили утром пассажиры проезжающего трамвая.

Семья Вадима настроена добиться закрытия заведения через прокуратуру. Так как ранее жители Бийска уже обращались в администрацию с просьбой закрыть данную "забегаловку".

Поводом для недовольства послужили постоянные драки в стенах "Айсберга". Однако администрация не нашла на это законных оснований для закрытия, и кафе продолжало свою работу.

Личность убийцы установлена. Ранее он уже был приговорен к трем годам условного наказания, из-за драки в том же "Айсберге". Тогда обвиняемый ударил ножом несовершеннолетнего. К счастью, парень выжил.

Причину конфликта следствие не установило. Очевидцы утверждают, что мужчины могли подраться из-за 17-летней девушки.

Прощание с Вадимом в Бийске прошло 19 июля в 11:00. В Горно-Алтайске со свадебным ведущим простятся в 13:00 на ул. Бийской, 34.

Ранее двух аниматоров жестоко убили и бросили в лесополосе в Краснодарском крае.

Анастасия Лапина.

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