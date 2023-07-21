Супруги и их внук пропали на реке Лена - их ищут уже шесть дней

Супруги и их 5-летний внук пропали на реке Лена в Киренском районе в Иркутской области 15 июля. Их не могут найти уже шесть дней. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

15 июля 55-летний дедушка, 46-летняя бабушка и их пятилетний внук отправились рыбачить на моторной лодке на реку Лена. Они собирались провести на природе пару дней, однако так и не вернулись домой.

Тревогу забил весь поселок Юбилейный, глава подал заявление. Семью ищут полицейские и волонтеры. Они обследуют берег, тайгу и зимовья в округе.

В районе устья реки Бобровка поисковики обнаружили затопленную лодку со спасательными жилетами, личными вещами и снастями.

Возбуждено уголовное дело.

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