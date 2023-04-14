Местные жители подозревают, что кирпичная кладка могла отслоиться из-за резонирования — рядом сейчас сносят дом на пр. Ленина, 127.
Примечательно, что в конце марта обрушилась часть фасада соседнего здания — на пр. Ленина, 133. Собственников после происшествия срочно выселили, не дав даже толком собрать вещи.
При этом войти в аварийный дом можно было только по графику, в сопровождении сотрудников МЧС. В конце концов, здание решили снести — сейчас для этого ищут подрядчика.
У некоторых на первом этаже расселенного дома был бизнес, например, парикмахерская. Хозяйке пришлось перенести ее в ближайший дом, на пр. Ленина, 131. Тот самый, что начал обрушаться сейчас.
Пока что тротуар под разрушающимся фасадом не огородили и неизвестно, постигнет ли дом та же участь, что и его соседа.
А если так, то фатальному невезению парикмахерской и желтых домов Барнаула в целом не позавидуешь.
Здание на пр. Ленина, 131 построили в 1950 году, а на пр. Ленина, 133 — в 1949.