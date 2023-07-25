Суд запретил оперировать новосибирскому хирургу - он оставил в ране пациентки салфетку

Из-за ошибки хирурга из Новосибирска скончалась пациентка. Он оставил во время операции в ее ране салфетку и спровоцировал осложнения. Об этом сообщает ngs.ru.

Кировский районный суд назначил виновному Данилу Границе наказание в виде 1,6 года ограничения свободы. А также запретил оперировать на 2 года.

Согласно материалам уголовного дела, инцидент произошел 31 августа 2021 года. Пенсионерку госпитализировали с закрытым оскольчатым переломом бедра со смещением. Через неделю ей сделали операцию, однако спустя несколько дней развилось гнойное воспаление.

Чтобы купировать процесс, решено было провести еще одну операцию. Пациентку оперировал Граница и в результате оставил в ране салфетку. Это привело к еще большим осложнениям, в результате чего женщина скончалась.

Следователи возбудили уголовное дело, Граница вину не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.