Суд в Лондоне признал невиновным актера Кевина Спейси по делу о сексуализированных домогательствах и насилии. Об этом сообщает Forbes Россия.

Жюри присяжных Королевского суда Саутварка в Лондоне сняло с актера обвинения в девяти случаях сексуализированных домогательств и насилия в отношении четырех мужчин.

Королевская прокуратура предъявила соответствующие обвинения Кевину Спейси 27 мая. Согласно материалам дела, актер сексуально домогался и принуждал четырех мужчин к сексуальным действиям с проникновением без согласия в период с 2001 по 2013 год.

Рассмотрение дела началось в июне. Спейси не признавал вину и не считал себя причастным.

По итогу суд признал актера невиновным и снял обвинения. Он заявил, что теперь планирует вернуться к съемкам в кино и знает людей, которые готовы нанять его.

Кевина Спейси не раз обвиняли в сексуальных домогательствах. Ранее суд в Нью-Йорке оправдал актера по аналогичному делу, согласно которому Спейси обвиняли в домогательствах в 1986 году к 14-летнему актеру Энтони Рэппу.

Рэпп обвинил артиста в сексуальных домогательствах осенью 2017 года. А позже еще 30 человек обвинили Спейси в аналогичных действиях.

В связи с рассмотрением громких дел сервис Netflix уволил Спейси из сериала «Карточный домик», а также с ним разорвали договоры другие крупные компании. Тогда же появился феномен "культуры отмены".