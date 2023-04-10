12 апреля
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Происшествия

Суд отменил розыск фигуранта дела о выводе за границу 24 млн долларов

Мосгорсуд отменил международный розыск фигуранта дела о выводе за границу 24 млн долларов после его участия в боях на Украине, пишет «Коммерсантъ».

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

Уроженец Молдавии Александр Дагуца находился под судом по делу о незаконном выводе денег за границу. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде. Однако вскоре он исчез.

Подсудимый передал письменное заявление, в котором попросил «приостановить процесс» в связи с его участием в СВО, указывает bfm.ru.

Гособвинитель заявил, что записка не подтверждает достоверность изложенных подсудимым сведений. И его объявили в международный розыск.

Между тем стало известно, что разыскиваемый уже отмечен медалью и хочет связать свое будущее с вооруженными силами.

Суд принял во внимание заслуги подсудимого, и вынесенные ранее судом решения отменили.

Между тем заочно арестованному в РФ сыну губернатора изменили меру пресечения.

Усс-младший находится в Москве и побывал в следственном департаменте, где ответил на множество вопросов.

Ему изменили меру пресечения — на подписку о невыезде.

24 марта он сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

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