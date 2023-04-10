Суд отменил розыск фигуранта дела о выводе за границу 24 млн долларов

Уроженец Молдавии Александр Дагуца находился под судом по делу о незаконном выводе денег за границу. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде. Однако вскоре он исчез.
Подсудимый передал письменное заявление, в котором попросил «приостановить процесс» в связи с его участием в СВО, указывает bfm.ru.
Гособвинитель заявил, что записка не подтверждает достоверность изложенных подсудимым сведений. И его объявили в международный розыск.
Между тем стало известно, что разыскиваемый уже отмечен медалью и хочет связать свое будущее с вооруженными силами.
Суд принял во внимание заслуги подсудимого, и вынесенные ранее судом решения отменили.
Между тем заочно арестованному в РФ сыну губернатора изменили меру пресечения.
Усс-младший находится в Москве и побывал в следственном департаменте, где ответил на множество вопросов.
Ему изменили меру пресечения — на подписку о невыезде.
24 марта он сбежал из-под домашнего ареста в Италии.