26 августа
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Происшествия

Суд наказал лидера группы "Несчастный случай"

Мировой суд в Новосибирске оштрафовал лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева.

Микрофон. Запись
Микрофон. Запись
СС0

Сумма штрафа составила 20 тыс. рублей.

Прекращено уголовное дело об оскорблении представителя власти, указывает bfm.ru.

Что произошло

В феврале «Несчастный случай» давал концерт в кафе в новосибирском Академгородке. В соседнем помещении произошло задымление. Отключилось электричество.

Вскоре на место прибыли полицейские и пожарные. Кортнев, будучи недовольным отменой выступления, показал капитану полиции неприличный жест.

Возобновить концерт не удалось, зрители и артисты разъехались. Позже музыкантов вызвали в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий.

Позднее певец извинился перед полицейским, возместил ему 7 тыс. рублей морального ущерба и пожертвовал 10 тыс. рублей проекту «Все для победы».

Ранее вокалист группы «Несчастный случай», артист театра и кино Алексей Кортнев перепутал Кемеровскую область и Алтайский край.

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