4 августа
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Происшествия

Суд арестовал 13 квартир и девять домов бывшего вице-мэра города-курорта

Суд наложил обеспечительный арест на девять домов, 13 квартир и 26 земельных участков бывшего чиновника.

Суд. Судебный процесс.
Суд. Судебный процесс.
unsplash.com

Они через подставных лиц принадлежат бывшему вице-мэру Сочи Сергею Юрину, уверены в Генпрокуратуре, сообщает ТАСС.

Общая кадастровая стоимость арестованных объектов — 192 млн рублей. Имущество бывший чиновник оформил на подставных лиц, указывает bfm.ru.

Генпрокуратура РФ требует обратить в доход государства все эти объекты недвижимости.

Ранее Юрина приговорили к 15 годам лишения свободы со штрафом в размере 120 млн рублей за взятку.

Ранее главу красноярского фонда капремонта задержали в его особняке за взятку в 12 млн рублей.

По версии следствия, подозреваемый предложил знакомому предпринимателю в сфере строительства покровительствовать его бизнесу со стороны регионального фонда. За свою помощь гендиректор попросил 12 млн рублей.

В качестве своих услуг подозреваемый предлагал обеспечивать его фирме регулярное получение контрактов на выполнение строительных работ, решать вопросы по принятию выполненных работ, даже если бы они не соответствовали качеству.

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