19 апреля
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Происшествия

Стюардесса ошпарила кипятком трехлетнюю россиянку

Бортпроводница авиакомпании Red Wings ошпарила кипятком трехлетнюю пассажирку самолета во время полета из Москвы в Хургаду, сообщает Telegram-канал Mash.

В самолете.
В самолете.
CC0

Все произошло во время раздачи питания. Девочка получила ожоги, которые на борту лайнера обработали подручными средствами бортпроводники.

Однако самолет не стал делать экстренную посадку. Авиакомпания не принесла своих извинений. Родители девочки обратились в прокуратуру, а дальше собираются идти в суд.

Ранее более 30 человек получили серьезные травмы в самолете незадолго до посадки. Это случилось в воздухе — лайнер выполнял рейс из Финикса (штат Аризона) в Гонолулу (штат Гавайи). Турбулентность началась за 30 минут до совершения посадки на Гавайях.

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