Студентка обнаружила скрытую камеру в душе

23-летняя студентка отдыхала в городе Джорджтаун.
Она рассказала, что принимала душ, когда заметила небольшое отверстие в коробке из-под осушителя для воздуха. Отмечается, что коробочка стояла среди туалетных принадлежностей и не выдавала себя.
Внутри коробки находилась скрытая камера с разрешением 4K Ultra HD. При этом камера все записывала.
Девушка сразу достала батарейки и сообщила о случившимся администрации. Устройство забрал сотрудник апарт-отеля.
После этого туристка подала заявление в полицию.
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