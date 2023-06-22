Страшное смертельное ДТП произошло в Дагестане. Список погибших

Девять человек погибли, еще 20 пострадали.
Авария произошла на трассе Р-217 "Кавказ". Там столкнулись рейсовый автобус "Москва — Хасавюрт", легковушка и грузовик. Водитель КамАЗа скончался.
Известно, что водитель Toyota Camry использовал подложные номера.
Как произошла авария - уточняется.
Список погибших
- Шамсудин М, 1978 - водитель КамАЗа;
- Абдулатим Г., 2010;
- Магомедрасул Г., 2011;
- Патимат Г., 1961;
- Вазинат К.,1987;
- Фарида М., 2005;
- Гульнара Г., 1977;
- Абдулмуслим А., 1988.
Ранее молодая пассажирка мотоцикла погибла в ДТП в Сростках.