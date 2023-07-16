17 июля
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Происшествия

Страшный пожар охватил крышу жилой пятиэтажки в Омске

Мощный пожар охватил крышу жилого пятиэтажного дома в Омске 15 июля. Огонь распространился на площади более 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает NGS55.RU.

Пожар в Омске
Пожар в Омске
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Пожар произошел 15 июля ближе к полуночи. Загорелась крыша пятиэтажного дома на улице Бульвар Победы.

Огонь стремительно распространялся. Сначала он охватил площадь в 800 кв. м. Затем площадь возгорания возросла до 1,1 тыс. км. С огнем боролись 65 спасателей и 11 единиц техники.

Пожарные эвакуировали из дома 60 человек, еще трех спасли. Жильцов разместили в гимназии № 115, там развернули временный пункт.

В 22:36 мск пожар локализовали, а в 22:51 мск ликвидировали открытое горение. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее сгорела баня двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Максима Транькова.

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