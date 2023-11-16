Страшная авария произошла в Алтайском крае.

Страшная авария произошла на трассе под Алейском, сообщает "В курсе 22".

По словам очевидцев, водитель на Lexus подрезал грузовик, который вылетел на встречку и столкнулся с жигули.

Ранее сообщалось, что в Барнауле автомобиль слетел с дороги прямо в реку.