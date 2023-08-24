Странные рейсы двух Embraer: один разбился, другой должен вылететь в Баку. Подробности авиакатастрофы

На этом самолете, помимо Пригожина и Уткина, должны были лететь оператор, логист ЧВК «Вагнер» и личная охрана, пишет Фонтанка". На месте авиакатастрофы найден телефон Пригожина. По данным издания, окружение главы ЧВК не может дозвониться абоненту.

Трупы сильно обгорели. Идентифицировать их можно с помощью ДНК-экспертизы.

Резкая потеря высоты

Сервис Flightradar24 сообщил — в 18:10 мск джет поднялся на 8,5 км и продолжал полет на этой высоте до 18:19. После этого самолет хаотично набирал высоту и вновь снижался. Последние данные были получены в 18:20, в тот момент Embraer находился на высоте примерно 6 км. Самолет потерял 2,4 км высоты за 30 секунд.

Бортовой номер

Бортовой номер упавшего самолета RA-02795, судно принадлежит Пригожину.

В 2019 году под американские санкции попали три самолета, которые, по данным Минфина США, принадлежали Пригожину — Hawker 800 XP, British Aerospace 125 и Embraer ERJ-135. Тогда они были зарегистрированы за пределами России.

Другой джет

С Пригожиным также связывают самолет Embraer ERJ-135BJ Legacy 650 с номером RA-02748. Как следует из данных сервиса FlightRadar, 23 августа он сначала прилетел из Москвы в Санкт-Петербург, где приземлился в 18:19 мск, а уже в 18:59 мск вылетел из Северной столицы. Через час он приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево.

Этот бизнес-джет 24 августа в 16:00 мск должен лететь из Москвы в Баку.

Морг

Тела погибших в авиакатастрофе повезли в морг Твери. Одна машина уехала в сторону Санкт-Петербурга. Спецтранспорт ритуальной службы покинул место крушения самолета Евгения Пригожина. Однако не исключено, что этот автомобиль уехал к себе на базу в Бологое. Место авиакатастрофы оцеплено. Там работают журналисты, но в зону падения самолета гражданских не пускают.

Дело

СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На месте всю ночь работала следственная группа, в том числе сотрудники ФСБ.

Версии

Следователи отрабатывают версии крушения бизнес-джета Embraer Legacy в Тверской области. Пока рассматриваются три версии — ошибка пилота, технические неполадки и внешнее воздействие. Однако при всех авиакатастрофах также рассматривается версия теракта. Сотрудники СКР проводят ряд экспертиз.

Список погибших

Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир; Karimov Rustam, второй пилот; Raspopova Kristina, бортпроводник.

Борт принадлежал компании «МНТ- Аэро».