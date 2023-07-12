Стая бездомных собак растерзала ноги 7-летней девочке в российском городе

Инцидент произошел в городе Углегорск на западном побережье Сахалина.
Очевидцы сообщают, что девочка шла по улице Инженерной, как вдруг на нее напала стая бездомный собак. Судя по всему, они вцепились в нижнюю часть тела.
Ребенка спасли прохожие. Девочку доставили в больницу. У нее зафиксировали рваные раны обеих ног, промежности и ягодиц.
Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по факту происшествия. Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
"Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, степень вреда, причиненного здоровью ребенка", - сообщили в ведомстве.