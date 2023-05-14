Стало известно, сколько миллионов погасила налоговой задолженности Блиновская. Алтайский след

Об этом рассказал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что силовики выясняют, кто нарушил тайну следствия и предупредил "автора марафонов" об аресте. Блиновская на допросе раскаялась и признала вину в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей.
В Следкоме добавили, что будут выяснять, кто осведомил обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне.
Вероятно, речь идет о том, что кто-то, имеющий доступ к предстоящим следственным действиям и предупредил Блиновскую о предстоящем аресте.
Что произошло
Блиновскую задержали в пограничном пункте Красная Горка в Смоленской области на трассе Минск-Москва. Бллогера могли предупредить заранее о готовящемся задержании.
У Блиновской были с собой авиабилеты. Однако в последний момент она изменила свое решение полететь на самолете, арендовала авто Maybach и направилась в сторону Белоруссии.
Звезды, юбилей, Алтай
Ранее празднование юбилея автора марафонов желаний Елены Блиновской, которое она устроила на Алтае, обсудили в эфире программы «Пусть говорят». Стоимость празднования обошлась блогеру в 119 млн рублей.
Там она на несколько дней сняла целый отель, в который пригласила российских звезд: двух Ксений — Собчак и Бородину, певицу Нюшу, Ивана Урганта, Филиппа Киркорова и многих других.