16 мая
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Происшествия

Стало известно, сколько миллионов погасила налоговой задолженности Блиновская. Алтайский след

Основатель проекта «Марафон желаний» блогер Елена Блиновская выплатила лишь 10 млн рублей из более чем 918 млн.

Елена Блиновская
Елена Блиновская
Социальные сети Елены Блиновской

Об этом рассказал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что силовики выясняют, кто нарушил тайну следствия и предупредил "автора марафонов" об аресте. Блиновская на допросе раскаялась и признала вину в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей.

В Следкоме добавили, что будут выяснять, кто осведомил обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне.

Вероятно, речь идет о том, что кто-то, имеющий доступ к предстоящим следственным действиям и предупредил Блиновскую о предстоящем аресте.

Что произошло

Блиновскую задержали в пограничном пункте Красная Горка в Смоленской области на трассе Минск-Москва. Бллогера могли предупредить заранее о готовящемся задержании.

У Блиновской были с собой авиабилеты. Однако в последний момент она изменила свое решение полететь на самолете, арендовала авто Maybach и направилась в сторону Белоруссии.

Звезды, юбилей, Алтай

Ранее празднование юбилея автора марафонов желаний Елены Блиновской, которое она устроила на Алтае, обсудили в эфире программы «Пусть говорят». Стоимость празднования обошлась блогеру в 119 млн рублей.

Там она на несколько дней сняла целый отель, в который пригласила российских звезд: двух Ксений — Собчак и Бородину, певицу Нюшу, Ивана Урганта, Филиппа Киркорова и многих других.

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