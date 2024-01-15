Стало известно, сколько людей эвакуировали из-за пожара на складе Wildberries

Из-за ЧП эвакуировали 350 человек. При этом никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что крупный пожар охватил склад Wildberries в Шушарах.
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Сотни людей эвакуированы из-за пожара на складе Wildberries в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.
Из-за ЧП эвакуировали 350 человек. При этом никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что крупный пожар охватил склад Wildberries в Шушарах.
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