Стало известно, кто будет вести дело о крушении самолета Пригожина

Дело о крушении самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина поручили следователю главного управления по расследованию особо важных дел СК Ивану Сибулу, сообщает РБК

Он расследовал крушение бизнес-джета во Внуково в октябре 2014 года, где погиб глава Total де Маржери, и авиакатастрофу с Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, в которой погиб 41 человек.

Total

В ночь с 20 на 21 октября 2014 года, самолет бизнес-авиации Dassault Falcon совершал вылет из аэропорта Внуково в Париж. На борту находился один пассажир и трое членов экипажа.

Во время разбега в 23.57 мск произошло столкновение со снегоуборочной машиной аэродромной службы. В результате столкновения пассажир и все члены экипажа погибли. Водитель снегоуборочного автомобиля не пострадал.

Топ-менеджеры аэропорта Внуково ушли в отставку из-за авиакатастрофы Falcon.

Президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ "О награждении орденом Почета Кристофа де Маржери", сообщает пресс-служба Кремля.

В тексте документа отмечается: "За большой вклад в развитие российско-французских экономических и культурных связей наградить орденом Почета де Маржери Кристофа - президента и председателя Совета директоров концерна Total, гражданина Французской Республики (посмертно)".

Во Франции де Маржери посмертно произвели в офицеры ордена Почетного легиона.

В сентябре 2015 года из СИЗО освободили всех фигурантов дела о крушении самолета главы Total — ведущий инженер аэродромной службы аэропорта Владимир Леденев, диспетчер Александр Круглов, диспетчер-стажер Светлана Кривсун и руководитель полетов аэропорта Внуково Роман Дунаев — в связи с предельным сроком содержания под стражей.

Водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко и его начальника Владимира Леденева в 2017 году приговорили к четырем и трем годам колонии соответственно и одновременно амнистировали.

В 2020 году огласили приговор еще трем фигурантам — диспетчер Надежда Архипова получила пять лет колонии и была амнистирована, ее коллега Александр Круглов был приговорен к пяти с половиной годам заключения, а их начальник, руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев, получил шесть лет колонии.

Superjet-100

В аэропорту «Шереметьево» 5 мая 2019 года после аварийной посадки загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота» Superjet-100. Самолет Superjet-100, направлявшийся в Мурманск, подал сигнал бедствия после вылета. Он вылетел из «Шереметьево» около 18:00, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение.

Самолет подал сигнал бедствия, и связь диспетчеров с ним пропала, он заходил на посадку в полной тишине.

У воздушного судна возник пожар в двигателе еще в воздухе, по другим — самолет не смог приземлиться с первого раза, после повторной посадки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

Владимиру Путину доложили о ЧП с самолетом в Шереметьево, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля также добавил, что глава государства поручил тщательно расследовать авиапроисшествие и выразил соболезнования родным и близким погибших.