Стало известно, когда вынесут приговор иноагенту Ройзману*

Окончательный вердикт суд озвучит завтра, 19 мая. Заседание начнется в 14:30.
"Те, кто был в зале трансляции, аплодировали во время последнего слова Евгения Вадимовича. Аплодировали ему и на улице, когда он давал интервью", — пишет источник.
Напомним, что экс-мэра Екатеринбурга обвинили по статье "Публичное распространения заведомо ложной информации о вооруженных силах" (280.3 УК РФ).
Ранее Алла Пугачева поддержала бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана* открытым письмом.
*признан иностранным агентом в РФ