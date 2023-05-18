21 мая
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Происшествия

Стало известно, когда вынесут приговор иноагенту Ройзману*

Приговор бывшему мэру Екатеринбургу вынесут 19 мая, сообщает E1.ru.

Евгений Ройзман.
Евгений Ройзман.
СС0

Окончательный вердикт суд озвучит завтра, 19 мая. Заседание начнется в 14:30.

"Те, кто был в зале трансляции, аплодировали во время последнего слова Евгения Вадимовича. Аплодировали ему и на улице, когда он давал интервью", — пишет источник.

Напомним, что экс-мэра Екатеринбурга обвинили по статье "Публичное распространения заведомо ложной информации о вооруженных силах" (280.3 УК РФ).

Ранее Алла Пугачева поддержала бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана* открытым письмом.

*признан иностранным агентом в РФ

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