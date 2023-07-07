8 июля
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Происшествия

Стало известно, что будет с детьми женщины, которую муж насмерть переехал на машине на Алтае

Жестокое убийство женщины из Топчихинского района произошло 1 июля в селе Парфеново.

Полиция ночью. ДТП.
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru

Мужчина сбил свою бывшую супругу на УАЗе и несколько раз переехал ее. Женщина скончалась, а преступник скрылся.

Соседи говорят, что погибшая устала терпеть ревность мужа и ушла жить к матери. Возможно, это и стало причиной агрессии супруга.

У пары остались дети. Младший мальчик только окончил первый класс. Его передали родной бабушке, и он останется в привычной обстановке.

Еще один сын уже совершеннолетний и не нуждается в опеке.

В семье был и третий ребенок, старший сын, но он не так давно погиб.

Преступника все еще ищут. На него возбудили уголовное дело по статье за убийство. Если его вину докажут, его могут лишить родительских прав.

Ранее altapress.ru публиковал видео, на котором опекунша погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика делала вид, что ребенок пропал.

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