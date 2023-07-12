Стали известны подробности массового отравления малышей в Орске

Причиной отравления детей мог стать йогурт Новотроицкого молокозавода, сообщает источник.
В городе уже начали экстренно изымать продукцию этого предприятия. Работа завода приостановлена, проводится проверка.
По предварительной информации, у малышей диагностирована пищевая токсикоинфекация. На данный момент зафиксировано 36 случаев отравления.
Тем временем госпитализировано девять детей, они находится в состоянии средней тяжести. По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, их жизни ничего не угрожает.
Ранее десять детей отравились алкоголем в Первоуральске Свердловской области. Двое оказались в реанимации.