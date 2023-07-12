13 июля
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Происшествия

Стали известны подробности массового отравления малышей в Орске

Появились новые подробности массового отравления детей в детских садах в Орске в Оренбургской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Детский сад.
Детский сад.
Дмитрий Лямзин.

Причиной отравления детей мог стать йогурт Новотроицкого молокозавода, сообщает источник.

В городе уже начали экстренно изымать продукцию этого предприятия. Работа завода приостановлена, проводится проверка.

По предварительной информации, у малышей диагностирована пищевая токсикоинфекация. На данный момент зафиксировано 36 случаев отравления.

Тем временем госпитализировано девять детей, они находится в состоянии средней тяжести. По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, их жизни ничего не угрожает.

Ранее десять детей отравились алкоголем в Первоуральске Свердловской области. Двое оказались в реанимации.

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