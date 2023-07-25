Стали известны ужасающие подробности гибели 16-летней девушки в Красноярском крае

В Дивногорске в Красноярском крае 24 июля нашли обнаженное тело 16-летней девушки с перерезанным горлом. Telegram-канал "112" рассказал, что известно на данный момент.

16-летняя Полина 22 июля отпросилась у родителей в гости к лучшей подруге. Домой она должна была вернуться в 22:00. Однако домой она не явилась, и до подруги тоже не дошла.

Девушку начали искать. Волонтеры прочесывали местность, расклеивали листовки, полиция опрашивала возможных очевидцев.

Спустя двое суток тело девушки с перерезанным горлом нашли в лесополосе в 200 метрах от жилых домов. На нем не было одежды, а рядом лежал нож.

Подозреваемого задержали 25 июля. Иван попенко отсидел за убийство в 2014, вышел, через несколько дней изнасиловал девушку и снова сел. Вышел он 10 дней назад.

Его биоматериал совпал с найденным на теле погибшей. Под давлением улик он признался в преступлении.

Ранее подростки изнасиловали и сожгли девочку. Она скончалась спустя 10 дней.