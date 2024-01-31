1 февраля
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Происшествия

Стали известны последние слова матери, которую вместе с девочкой убил боец ММА в Сибири

Стали известны последние слова матери, которую вместе с дочкой убил боец ММА из Новосибирска. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Новосибирские следователи десятый день ищут пропавшую без вести 39-летнюю Алину* и ее 5-летнюю дочку. К сожалению, ищут их тела.

Известно, что мать с дочкой пропали с 20 по 23 января после покупки машины. Женщину зарезали, а девочку задушили. А сделал это боец ММА, который выступал посредником в сделке.

Женщина жила без мужа.
Женщина жила без мужа.
Соцсети

Подозреваемый сразу же скрылся, однако 25 января его поймали. Он направлялся в Таджикистан, на свою родину.

Сначала спортсмен во всем сознался и даже рассказал, где спрятал тела. Однако тела не нашли.

Корреспонденты "КП-Новосибирск" поговорили со знакомыми Алины. Они рассказали, как девушка познакомилась с предполагаемым убийцей.

Переезд

Раньше Алина жила в Алма-Ате. Пока она работала, с маленькой дочкой сидела соседская бабушка.

Год назад женщина занялась переездом в Новосибирск.

Встреча в такси

С подозреваемым в убийстве бойцом ММА Алина познакомилась в Новосибирске, когда вызвала такси. Спортсмен не мог зарабатывать на ринге из-за неудач, поэтому таксовал.

Борец ММА.
Борец ММА.
Соцсети.

Пару раз Фируз* довозил ее, а потом сказал, чтобы она звонила сразу на личный номер.

В это же время Алина оформляла наследство и хотела скорее продать квартиру, чтобы взять машину и купить новую квартиру в Новосибирске.

Выбирать машину женщине помогал тоже Фируз. Оказалось, что они приобрели автомобиль за 1,5 млн рублей.

На следующий день она позвонила соседке-пенсионерке, ее последние слова: «Мы поставили сигналку». С этого момента женщина перестала отвечать на звонки.

Тревогу о пропаже забила та самая соседка-пенсионерка из Казахстана. Заявление написали слишком поздно.

В СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Алину и ее пятилетнюю дочку до сих пор не нашли.

*Имена изменены.

Ранее сообщалось, что в Сибири над женщиной и собакой устроили самосуд.

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