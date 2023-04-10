Стали известны подробности жуткого ДТП на Чуйском тракте

Стали известны подробности ДТП в Бийском районе поздно ночью 10 апреля. Такси влетело в стелу АЗС . Об этом сообщают ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария произошла на 373 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Бийском районе.

Предварительно установлено, что 50-летний водитель управлял автомобилем Volkswagen Polo и ехал со стороны поселка Полеводка в поселок Чуйский.

Водитель ехал с небезопасной скоростью, не справился с управлением и врезался в информационную стелу АЗС «Лукойл».

В результате ДТП пострадали мужчина и его пассажирка — 42-летняя женщина. Они получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в городскую больницу Бийска.

«В отношении водителя сотрудниками полиции составлен административный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ — (управление транспортным средством в состоянии опьянения)», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

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