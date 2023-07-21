Стали известны подробности задержания Игоря Стрелкова

Представители СК РФ пришли к дому бывшего главы оборонного ведомства ДНР Игоря Стрелкова 21 июля примерно в 11:30. Мужчину в неизвестном направлении. Об этом сообщила Мирослава Регинская, жена Стрелкова.

"Сегодня, приблизительно около 11:30, к нашему месту прибыли представители Следственного Комитета. В это время, я лично не присутствовала дома. Вскоре они проводили моего мужа, держась его под руки, и увезли его в неустановленном направлении", - написала Регинская в телеграм-канале Стрелкова.

Она отметила, что получила информацию от своих знакомых. По их словам, Стрелкову предъявили обвинения по статье 282 УК РФ, которая связана с экстремизмом. Она не знает, где находится ее муж, так как он не выходит на связь, пишет URA.RU.

Задержание Игоря Стрелкова, возможно, связано с завершением экспертизы его видеостримов и роликов, направленных на дискредитацию Вооруженных Сил РФ.

Согласно утверждениям заявителей, Игорь Иванович опубликовал видеоролик, в котором оскорблял власть, советовал молчать вместо того, чтобы оправдываться, и обвинял руководство страны в невозможности начала военных действий в 2014 году, пишет Mash.

Ранее сообщалось, кто такой Игорь Стрелков и за что его задержали.