21 июля
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Происшествия

Стали известны подробности убийства 11-летнего мальчика в Москве

В Москве нашли 11-летнего мальчика, пропавшего накануне. По предварительным данным, его зарезал ножом его 13-летний друг. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

Погибший лежал в колодце парка «Коломенское» со множественными ножевыми ранениями.
Погибший лежал в колодце парка «Коломенское» со множественными ножевыми ранениями.
Telegram-канал "112"

Тело мальчика обнаружили вечером 19 июля в районе Каширского шоссе в Москве. Погибший лежал в колодце парка «Коломенское» со множественными ножевыми ранениями. Ему нанесли не менее 12 ударов.

В прокураторе Москвы сообщили, что мальчик пропал 18 июля. В обед он ушел гулять со своим другом и не вернулся. Мать пропавшего обратилась с заявлением в ОМВД по району Москворечье-Сабурово.

По информации Следкома, школьники пошли на детскую площадку, а оттуда в парк. Сотрудники отследили по камерам, что друг погибшего вышел уже один. Дома мальчик заявил, что не виделся с погибшим в тот день.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 105 УК РФ. Расследование на контроле в прокуратуре Москвы.

По данным Telegram-канала "112", позже друг погибшего признался в убийстве и детально рассказал хронологию дня. Также во время обысков в квартире были обнаружены следы преступления, в том числе застиранная одежда со следами крови.

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