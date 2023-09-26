27 сентября
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Происшествия

Стали известны подробности про омича, который убил своих детей и шурина

Ранее мужчина уже вел себя неадекватно, вывозил своего ребенка в лес и угрожал убить из ружья.

Наручники. Преступник
Наручники. Преступник
Freepic

В июле 2021 мужчина поссорился со своей женой и забрал своего сына в лес, где приставлял к голове ружье и обещал убить.

Тогда он обошелся административке. Однако органы системы профилактики не проявили должного интереса к этой истории и через год его сняли с учета за примерное поведение. Также омич получил обратно свое ружье.

Супруги часто ссорились и мужчина не хотел разводиться со своей женой. в очередную ссору он схватил ружье и выстрелил в 27-летнего брата жены и в двух сыновей (3 и 5 лет). Также оставил одну пулю для себя.

Теперь сотрудники системы профилактики попали под уголовное дело.

Ранее мы писали, что сибиряк застрелил двух детей и шурина, а потом покончил с собой.

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