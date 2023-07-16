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Что произошло?

По информации ФСБ, 14 июля в Москве и Рязанской области члены неонацистской группировки "Параграф-88" осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак.

Создатель группировки признался, что убить двух журналисток им поручили СБУ, сообщает ТАСС. За каждое убийство обещали вознаграждение в размере 1,5 млн рублей.

Также за разведку местности участникам "Параграф-88" заплатили по 20 тыс. рублей.

ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД России вовремя предотвратили покушения.