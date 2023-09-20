Стали известны подробности об отравление барнаульцем воды для военнослужащих.

Отмечается, что мужчина через интернет вышел на связь с украинцами и решил поддержать их войска.

В качестве доказательства он решил отравить воду для мобилизованных военнослужащих из России и снял все на камеру.

После этого отправил видео украинцам, которые задействованы в службе безопасности Украины для вербовки граждан России в целях организации диверсионно-террористических актов на территории страны.

Все успели пресечь сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

На данный момент возбужденно уголовное дело, мужчину заключили под стражу.

Напомним ранее мы сообщали, что житель Алтайского края отравил воду, которая предназначалась для российских военнослужащих.