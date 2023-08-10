Стали известны подробности эвакуации из ТРЦ "Пионер" в Барнауле

Очевидцы сообщали, что чувствовали запах газа. Их попросили выйти. Территорию оградили лентой.

Как отмечает "Толк", звонок о минировании поступил в отдел аренды ТЦ. С сотрудниками говорил телефонный робот, который сообщил, что работает в правоохранительных органах.

Администрация "Пионера" тут же сообщила о происшествии в дежурную службу, началась эвакуация. УФСБ предстоит установить источник звонка.

Сейчас ТРЦ уже открыли, как и парковку. Работники возвращаются в магазины.

Ранее весной массовая эвакуация студентов произошла в барнаульских учебных заведениях.