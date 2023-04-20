21 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Стали известны подробности ДТП с участием трамвая

Водителя, который не уступил дорогу трамваю, госпитализировали, сообщает «КП-Барнаул».

Трамвай протаранил такси
Трамвай протаранил такси
Инцидент Барнаул

20 апреля около 8:00 в Барнауле на пересечении пр. Ленина и ул. Аносова трамвай протаранил такси.

Автомобиль «Ниссан Террано» выехал на рельсы с парковки от ДК Котельщиков. Таксист не уступил дорогу трамваю, за рулем которого была 44-летняя женщина.

В результате аварии 45-летнего водителя легкового автомобиля госпитализировали с травмами в больницу. Пассажирке такси врачи оказали медицинскую помощь на месте.

Напомним, что утром в соцсетях появились фотографии этой аварии. На кадрах видно, что автомобиль сильно смяло после столкновения.

Ранее семь ДТП на одном месте произошли в Бийске всего за час.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость