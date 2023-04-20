Стали известны подробности ДТП с участием трамвая

Водителя, который не уступил дорогу трамваю, госпитализировали, сообщает «КП-Барнаул».

20 апреля около 8:00 в Барнауле на пересечении пр. Ленина и ул. Аносова трамвай протаранил такси.

Автомобиль «Ниссан Террано» выехал на рельсы с парковки от ДК Котельщиков. Таксист не уступил дорогу трамваю, за рулем которого была 44-летняя женщина.

В результате аварии 45-летнего водителя легкового автомобиля госпитализировали с травмами в больницу. Пассажирке такси врачи оказали медицинскую помощь на месте.

Напомним, что утром в соцсетях появились фотографии этой аварии. На кадрах видно, что автомобиль сильно смяло после столкновения.

Ранее семь ДТП на одном месте произошли в Бийске всего за час.