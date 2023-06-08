9 июня
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Происшествия

Стали известны подробности аварии с автомобилем ФССП в Михайловском районе

Водитель машины ФССП не справился с управлением, сообщает "Инцидент Барнаул".

Авария.
Авария.
Инцидент Барнаул

Ранее стало известно, что недалеко от села Ракиты произошла авария.

7 июня, примерно в 18:30, на дороге Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области транспортное средство съехало с трассы. Произошло это на 203 км.

На данный момент Госавтоинспекция постановила, что автомобиль ФССП УАЗ "Патриот" ехал в сторону села Кулунда от Рубцовска. У машины было неисправно рулевое колесо. Водитель 1980 года рождения не смог справится с управлением и съехал с дороги в правый кювет.

В автомобиле было еще два пассажира – мужчины 1971 и 1983 годов рождения. Они получили различные травмы, им оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась. Водитель не пострадал.

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