Стали известны новые подробности дела о политеховском маньяке и причастности Манишина

Жителя Калманского района Виталия Манишина подозревают в убийстве пяти абитуриенток АлтГТУ в 2000 году. Все началось после того, как его обвинили в убийстве при попытке изнасилования девушки в 1989 году. Подробности изданию "МК на Алтае" сообщил руководитель краевого управления СК Игорь Колесниченко.

Колесниченко объяснил, что сейчас только проверяют версию о причастности Манишина к убийству абитуриенток. По данным следствия, в 1989 году в селе Зеленая Дубрава Родинского района он убил знакомую при попытке изнасилования. По этому делу он обвиняемый, по абитуриенткам - подозреваемый.

По словам руководителя краевого управления СК, с Манишиным "есть контакт". Правоохранители продолжают выяснять подробности дела. Однако объективных данных о том, что кроме девушки и пяти абитуриенток у подозреваемого могут быть еще жертвы, нет.

"Виновен ли человек в этих преступлениях – установит суд. На данном этапе утверждать, что мы работаем с каким-то маньяком – неправильно", – добавил он.

Манишина защищает адвокат по соглашению. Но сначала подозреваемый отказывался от платного защитника. Мол, незачем тратить деньги родственников, если он признает вину.

Ранее altapress.ru рассказывал биографию Виталия Манишина.