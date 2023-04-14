Стала известна возможная причина загадочной гибели подростка в алтайском селе

16-летний подросток находился в компании друзей на стадионе в селе Павловка в ночь с 12 на 13 апреля. Утром без подробностей сообщили о его гибели .

Как передают РИА Новости со ссылкой на источник, товарищи что-то покурили, а потом затеяли спор.

Один из друзей должен был пробежать определенную дистанцию. Подросток выполнил условия и преодолел нужное расстояние, но затем внезапно упал и умер.

При этом в краевой прокуратуре официальные подробности все еще не сообщали. Известно только, что возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее на Алтае подросток распылил перцовый баллончик в школе. Более 30 детей пострадали. Школьник утверждал, что сделал это случайно.