Стала известна причина взрыва в Краснодаре

По его словам, при взрыве пострадало несколько здания, но при этом обошлось без жертв.
Губернатор поблагодарил спецслужбы за оперативные действия и профессионализм. Также он отметил, что следственные мероприятие продолжаются.
Кроме того, в ближайшие дни губернатор пообещал помочь всем гражданам, чье жилье пострадал при взрыве.
Что произошло?
Ночью 26 мая в Краснодаре произошел взрыв на ул. Морской. Горожане поделились фотографиями ужасающих последствий.
До этого жители города-миллионника сообщали о двух взрывах. Также в небе над городом удалось снять, по всей видимости, сам беспилотник.
Ранее стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль. Президент не пострадал.